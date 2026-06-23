В Ливане отмечается длительное затишье после переговоров в Швейцарии

Стороны на переговорах договорились о механизме прекращения боевых действий между Израилем и поддерживаемой Тегераном группировкой "Хезболла".

Как сообщает Reuters, эта договоренность стала частью более широкой "дорожной карты" по достижению постоянного мирного соглашения в течение следующих 60 дней.

Несмотря на то, что Израиль не является стороной этих договоренностей и заявляет о намерении сохранить свое военное присутствие в Ливане, в пятницу стороны согласовали новое перемирие. После еще одного дня интенсивных боев насилие существенно уменьшилось.

Ливанские чиновники отмечают, что с вечера субботы серьезных боевых столкновений практически не фиксируется. Директор больницы в городе Набатия Хассан Вазни заявил, что это самый длительный период затишья с начала войны.

"Я ежедневно слежу за ситуацией и большую часть времени ночую в больнице. Это самое длительное перемирие, которое нам удалось удержать", - сказал он.

Последствия боевых действий в Ливане

В то же время последствия конфликта остаются масштабными. Из-за боевых действий более миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Часть людей уже начала возвращаться, однако многие до сих пор не решаются это сделать из-за опасений нового обострения.

Ожидается, что уже во вторник представители Израиля и Ливана проведут в Вашингтоне новый раунд переговоров. Бейрут намерен продолжить прямой диалог, несмотря на то, что вопрос о Ливане также стал частью переговорного процесса между США и Ираном.