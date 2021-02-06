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У Лівані зареєстрували російську вакцину "Супутник V"

Автор: Даша Харченко

В Лівані зареєстрували російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Це вже 20-та країна, яка схвалила препарат.

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Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

Реєстрацію здійснили в рамках прискореної процедури (emergency use authorization) без проведення додаткових клінічних досліджень на території держави.

Раніше вакцину "Супутник V" схвалили в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі, Вірменії, Мексиці, Нікарагуа.

Нагадаємо, Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що на наступному тижні Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом.

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