Єврокомісія обговорить закупівлі вакцини "Супутник V", якщо буде інтерес від країн ЄС

Фото: вакцина "Супутник V" (sputnikvaccine.com)

Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.

Про це під час прес-конференції заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Зараз Європейський регулятор розглядає можливість реєстрації російської вакцини від COVID для використання на території ЄС.

"Для обговорення питання про централізованих закупівель (російської вакцини "Супутник V" - ред.) існує спеціальний форум: країни - члени ЄС можуть обговорювати це з представниками Єврокомісії в рамках керуючої ради з питань вакцин, який дозволяє оцінювати можливості існуючого портфеля вакцин та розширювати його за рахунок того або іншого виробника", - заявив Мамер.

Раніше під час візиту до Москви високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель висловив надію на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС. На його думку, це дозволить скоротити дефіцит вакцини в Європі.

Також РБК-Україна писало, що на наступному тижні Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом.