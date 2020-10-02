У Лівані заочно заарештували двох росіян через вибух в Бейруті

Фото: наслідки вибуху в Бейруті (twitter.com)

Ліванський суд заочно заарештував двох громадян Росії у справі про вибух у Бейруті. Мова йде про власника судна Rhosus Ігоря Гречушкіна і капітана корабля Бориса Прокошева.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Ліван передав матеріали справи в Інтерпол, вимагаючи видати міжнародний ордер на арешт Гречушкіна і Прокошева.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута прогримів потужний вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнуло понад 200 тонн селітри. Вона була доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, власником якого був росіянин Гречушкін. Тоді в результаті вибуху загинули 193 людини, близько 6,5 тисяч отримали поранення, майже 300 тисяч осіб залишилися без житла.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня поліція допитала росіянина, корабель якого привіз селітру в порт Бейрута.

Також повідомлялося, що за оцінками Організації Об'єднаних Націй, у зв'язку з вибухом у Бейруті більш ніж половина населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою. В результаті вибуху був зруйнований основний пункт, через який Ліван проводив імпорт продовольства.