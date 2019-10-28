У Лівані тисячі демонстрантів утворили ланцюг національної єдності

Тисячі ліванських протестувальників взялися за руки, щоб створити живий ланцюг, що символізує національну єдність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

До такого кроку вони вдалися під час антиурядових виступів у неділю, 27 жовтня.

Створений живий ланцюг протягнувся вздовж узбережжя від столиці Бейрута на південь і на північ Лівану. Організатори акції заявили, що планували, що цей живий ланцюг простягнеться на 171 кілометр.

За словами очевидців, демонстранти, котрі стали живими ланками ланцюга, співали національний гімн і скандували: "Ми хочемо тільки наших прав".

Водночас у рамках масових антиурядових виступів у неділю мітингарі й надалі блокували головні дороги країни, закликаючи уряд країни до відставки. Банки, школи і великі підприємства оголосили, що поки що вони залишатимуться зачиненими.

Нагадаємо, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації.

Реагуючи на вимоги протестувальників, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". Від портфелів в уряді відмовилися віце-прем'єр-міністр та кілька міністрів від цієї партії.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 жовтня на тлі протестів, уряд Лівану ухвалив пакет рефом, яким планує заспокоїти демонстрантів. Зокрема планується скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі.