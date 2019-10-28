ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Лівані протестувальники заблокували головну автотрасу

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 15:12
У Лівані протестувальники заблокували головну автотрасу
Фото: протести в Лівані (twitter.com/malakyassinee)

Демонстранти вже 11 днів протестують, їх мета - відставка уряду Лівану

В Лівані протестувальники заблокували численні дороги в знак протесту проти уряду країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що сотні покинутих посеред дороги автомобілів заблокували рух найважливішою автомагістралі, що зв'язує північ і південь Лівану, та іншими шляхами.

Активісти влаштували сидячі забастовки і спорудили барикади на інших транспортних вузлах. Вони вимагають відставки уряду в повному обсязі. Політичні поступки прем'єр-міністра Саада Харірі їх не влаштовують.

Очікується, що сьогодні силовики знову спробують відтіснити активістів з доріг і вулиць.

Нагадаємо, у Лівані тисячі демонстрантів утворили ланцюг національної єдності. Тисячі ліванських протестувальників утворили живий ланцюг, яка з'єднала північну і південну частині Лівану. До такого кроку вони вдалися під час антиурядових виступів у неділю, 27 жовтня.У той же час в рамках масових антиурядових виступів в неділю мітингувальники і надалі блокували головні дороги країни, закликаючи уряд країни подати у відставку. Банки, школи та великі підприємства оголосили, що поки що залишатимуться закритими.

Як повідомляло РБК-Україна, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

Крім того, 21 жовтня на тлі протестів, що уряд Лівану прийняв пакет реформ, яким планує заспокоїти демонстрантів. Зокрема планується скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі.

У Лівані тисячі демонстрантів утворили ланцюг національної єдності У Барселоні влаштували акцію за єдність з Іспанією
Новини України протестЛиван
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся