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У Лівані на протестах постраждали вже понад 400 осіб

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 21:00
У Лівані на протестах постраждали вже понад 400 осіб
Фото: протести в Бейруті (t.me/izotope)

Протести почалися після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами

У Лівані в ході зіткнень між демонстрантами і поліцією 18 січня постраждали понад 400 осіб, сотні маніфестантів продовжують протестувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що сотні антиурядових демонстрантів зібралися в центрі ліванської столиці в неділю, на наступний день після запеклих зіткнень між демонстрантами і силами безпеки, в результаті яких постраждали понад 400 осіб.

Сотні людей не дивлячись на негоду в неділю підтримали демонстрації в центрі Бейрута, зібравшись по забарикадованим дорозі, що веде в парламент в умовах інтенсивного розгортання сил безпеки.

Нагадаємо, раніше президент Лівану Мішель Аун відреагував на зіткнення і вимагав від командувача армією і глави внутрішніх сил безпеки "стабілізувати обстановку в центрі Бейрута і забезпечити безпеку мирних демонстрантів".

Протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, проте протести не припинилися.

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