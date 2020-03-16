З Лівану 74 українця повертаються спецрейсом

Посольство України у Лівані у взаємодії з авіакомпанією BravoAirways в терміновому порядку сприяло поверненню 74 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що задля своєчасного повернення посольство України в Лівані у взаємодії з ліванськими органами та авіакомпанією BravoAirways сприяло перенесенню регулярного рейсу за маршрутом Бейрут-Київ.

"Громадянам України було надано відповідну консульсько-правову допомогу та супровід у зв’язку із завершенням терміну дії посвідок та дозволів на проживання. Всі громадяни України, які виявили бажання повернутися до України - вилетіли зазначеним рейсом. Вітаємо на рідній землі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав громадян України, що перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну.