Ливан обвинил Израиль в военных преступлениях после гибели журналистки из-за авиаудара

Заявления ливанской стороны

Как утверждает ливанское информационное агентство NNA, Амаль Халиль, которая работала в ливанской газете "Аль-Ахбар", погибла во время выполнения своей журналистской работы. Отмечается, что она является четвертой работницей СМИ, погибшей в результате атак Израиля в Ливане с марта.

Другую журналистку ливанские власти идентифицировали как Зейнаб Фарадж, фотожурналистку-фриланс-журналистку. "Аль-Ахбар" - это левая газета, поддерживающая "Хезболлу".

Двое журналистов спрятались во время серии авиаударов в городе Тайри на юге Ливана, когда здание, в котором они находились, было поражено.

Ливанские власти также обвинили израильские силы в попытке помешать работникам экстренных служб спасти их, а работники Красного Креста доставили Фараджа в больницу под "вражеским огнем", сообщает NNA.

"Нападения на журналистов и препятствование доступу спасательных команд к ним, а затем повторные нападения на эти команды после их прибытия являются военными преступлениями", - написал премьер-министр Ливана Наваф Салам в своем X.

Позиция Израиля

Израильские военные признали, что в результате ударов двое журналистов получили ранения, но заявили, что "не преследуют журналистов и действуют для уменьшения вреда, нанесенного им, в то же время обеспечивая безопасность своих войск".

В Израиле также настаивали, что не препятствовали командам получить доступ к району, и заявили, что детали инцидента проверяются.

ЦАХАЛ добавило при этом, что их силы на юге Ливана видели два транспортных средства, ехавших из "военного сооружения", которое, по их словам, использовала "Хезболла".

По их словам, "террористы" на транспортных средствах приблизились к силам в угрожающей манере. Затем военные напали на одно из транспортных средств и здание, из которого сбежали эти люди.

"CNN не может независимо проверить ни ливанские, ни израильские версии" - сообщает информагентство.