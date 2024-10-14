Новое правительство Литвы может возглавить сторонница поддержки Украины

Лидер главной оппозиционной партии Литвы Социал-демократов Вилия Блинкявичюте рассчитывает стать следующим премьер-министром государства-члена НАТО после того, как ее партия получила большинство голосов на парламентских выборах 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По окончательным результатам, социал-демократы набрали 19% голосов, опередив правоцентристскую партию "Союз Отечества" премьер-министра Ингриды Шимоните с 18% и антиправительственную партию "Неманская заря" с 15%.

Ожидается, что в случае прихода к власти социал-демократы Блинкявичюте сохранят жесткую позицию по отношению к России, включая увеличение расходов на оборону, а также будут стремиться улучшить изношенные государственные услуги и повысить налоги для богатых.

На вопрос журналистов, рассчитывает ли она возглавить следующее правительство, Блинкявичюте ответила: "У меня нет никаких сомнений".

Блинкявичюте заявила, что уже ведет переговоры о создании коалиции с двумя другими левыми партиями.

Новое правительство

Уходящий премьер-министр Шимоните заявила, что формирование нового правительства во главе с ее партией остается возможным, хотя политические аналитики преуменьшают вероятность того, что ее партия останется у власти.

"Сейчас еще слишком рано говорить о том, какая партия будет обладать инициативой по созданию следующей коалиции", - заявила Шимоните журналистам.

Половина парламента Литвы избирается всенародным голосованием с 5%-ным барьером для получения мест. Другая половина избирается на окружной основе, причем два лучших кандидата большинства округов выходят на второй тур голосования 27 октября.

Шимоните заявила, что результаты второго тура голосования определят вероятный состав следующего правительства.

Однако у партии "Союз Отечества" нет союзников в парламенте для формирования нового большинства после того, как один из ее младших партнеров по коалиции не смог преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент, считает Мажвидас Ястрамскис, политический аналитик Института международных отношений и политологии.

"Провал (коалиционной) партии лишил Шимоните всех шансов остаться на посту премьер-министра", - сказал Ястрамскис.

Предвыборная повестка

В ходе избирательной кампании основное внимание уделялось внутренним проблемам, особенно стремительно растущей стоимости жизни, однако национальная безопасность остается главной заботой Литвы, которая является частью восточного фланга НАТО и Европейского союза.

Государство Балтии с населением 2,9 миллиона человек решительно поддерживает Украину в ее войне с вторгшимися российскими войсками.

Заместитель лидера социал-демократов Гинтаутас Палуцкас предложил увеличить расходы на оборону с более чем 3% до 5% от национального продукта в этом году, поскольку Литва модернизирует свою армию.