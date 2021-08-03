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У Литви є докази причетності режиму Білорусі до напливу мігрантів, - МЗС

Автор: РБК-Україна

Заступник Міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що у Вільнюса є доказ причетності режиму Білорусі до напливу мігрантів. Зокрема, участі білоруських прикордонників у перекиданні нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки до Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Москви".

"Таких доказів багато. Останнім з них є відео, зняте представниками Frontex (агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів, - ред.), де ми бачимо, як машина білоруських прикордонників супроводжує групу мігрантів аж до кордону. Зворотний хід вони дали, коли зрозуміли, що їх знімають", - заявив заступник голови МЗС Литви.

За його словами, перші ознаки майбутньої міграційної кризи з'явилися після того, як Білорусь сторона перестала співпрацювати з Литвою з питань міграції, що робилося до березня цього року.

"Тоді при пред'явленні потрібних документів нелегальних мігрантів, які потрапили в Литву з території Білорусі, приймали назад. Потім у нас почали з'являтися докази прямої участі посадових осіб Білорусі в цьому трафіку", - сказав Адоменас.

Нагадаємо, нещодавно на територію Литви через білоруський кордон увірвалася рекордна кількість нелегальних мігрантів.

Додамо, що в наметовому таборі на кордоні Литви та Білорусі мігранти влаштували заворушення через поганий зміст.

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МігрантиБілорусьЛитва