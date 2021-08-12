Литву покинув перший мігрант з Іраку: йому купили квиток на літак і вручили 300 євро

"Громадянин Іраку, який незаконно в'їхав в Литовську Республіку, погодився скористатися нашою допомогою і фінансовою виплатою і прийняв рішення повернутися додому", - сказала глава відомства Агне Білотайте.

Нелегалу з Іраку був куплений квиток на літак і виплачено допомогу в розмірі 300 євро. Сьогодні ввечері він добровільно вилетів з аеропорту Вільнюса в Стамбул.

У відомстві зазначили, що ще як мінімум 10 громадян Іраку та інших країн, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон, готові покинути Литву.

За словами Білотайте, МВС готове надавати фінансову підтримку мігрантам, яким не надано притулок в Литві, в добровільній депортації, якщо вони подадуть відповідний запит і співпрацюватимуть з правоохоронцями.