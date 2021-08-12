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Литву покинув перший мігрант з Іраку: йому купили квиток на літак і вручили 300 євро

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший нелегальний мігрант з Іраку, який проник до Литви з Білорусі, відправлений на батьківщину. Він добровільно погодився повернутися додому після того, як литовська влада запропонувала йому фінансову виплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Литви.

"Громадянин Іраку, який незаконно в'їхав в Литовську Республіку, погодився скористатися нашою допомогою і фінансовою виплатою і прийняв рішення повернутися додому", - сказала глава відомства Агне Білотайте.

Нелегалу з Іраку був куплений квиток на літак і виплачено допомогу в розмірі 300 євро. Сьогодні ввечері він добровільно вилетів з аеропорту Вільнюса в Стамбул.

У відомстві зазначили, що ще як мінімум 10 громадян Іраку та інших країн, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон, готові покинути Литву.

За словами Білотайте, МВС готове надавати фінансову підтримку мігрантам, яким не надано притулок в Литві, в добровільній депортації, якщо вони подадуть відповідний запит і співпрацюватимуть з правоохоронцями.

Нагадаємо, що у наметовому таборі на території полігону Руднинкай на кордоні Литви і Білорусі мігранти влаштували безлади. Причиною стало погане утримання нелегалів.

Додамо, влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі.

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