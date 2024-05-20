Литвиненко: ситуация на фронте не катастрофическая, но есть нюанс

Ситуация на фронте сложная, но не катастрофическая. Россия пытается создать серую зону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа".
Как рассказал Литвиненко, Силы обороны продолжают бои за населенные пункты в Донецкой, а также Запорожской областях. В то же время хуже то, что враг направляет свои воздушные удары против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города Востока и Юга Украины.
"Путин (Владимир Путин, - ред.) реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - добавил секретарь СНБО.
По его словам, враг использует так называемую стратегию провоцирования миграционного кризиса, поскольку в результате обстрелов умирают и страдают не только военные, но и дети, женщины и пожилые люди.
Литвиненко добавил, что Россия нацелена не только на полную оккупацию Украины, но и на изменение мирового порядка.
"Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство", - добавил он.
Секретарь СНБО отметил, что враг понимает только язык силы, в связи с чем Запад должен быть сильнее и готовым применить эту силу.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 19 апреля, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Враг 4056 раз обстрелял позиции наших войск и мирные населенные пункты.
Также добавим, что последние недели россияне активизировали боевые действия на Харьковском направлении. Сначала враг пытался прорвать линию обороны наших воинов, а затем растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.
Как отметил президент Владимир Зеленский, россияне не могут осуществить задачу, которая была причиной активизации наступления на Харьковскую область.
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