Генштаб название самые горячие направления на фронте

С начала суток 20 мая ситуация на фронте обострена. Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на достойном отпоре оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ .

В частности, российские войска произвели 533 обстрела позиций ВСУ, применили более 50 дронов-камикадзе. В настоящее время произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару.

Направления на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. "Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения предприняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Уничтожен один танк, артсистема, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

На Купянском направлении в ВСУ успешно отбили атаку врага в направлении Синьковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины совершают штурмовые действия. Ситуация контролируется.

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Раздолевки Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты потеряли 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс.

На Краматорском направлении уже отражены две попытки врага идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения недалеко от Клещиевки. "Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеньевки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. "Напряженная ситуация юго-западнее Очеретиного. Принимаются меры по стабилизации обстановки", - сообщили в Генштабе.

Сегодня уже подтверждены потери врага в Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и пяти боевых бронированных машин. По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в общей сложности потеряли 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки противника у Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется. А два вражеских штурма уже успешно отражены в районах Водяного и Красногоровки.

На Времеевском направлении кафиры этих суток уже предприняли две попытки продвинуться вперед возле Старомайорского. Одна – отражена, еще один бой продолжается. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение у Крынок. "Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отбили. Противник успеха не имел", - сообщили в Генштабе.

Потери врага

По данным Генштаба ВСУ, За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных ударов с применением шести ракет, во время 55 авиационных ударов сбросил 79 КАБов, задействовал для ударов 1066 дронов-камикадзе, из них 82 БпЛА и "Ланцет". Захватчики 4056 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты из разных видов вооружения, из них 118 обстрелов произошло из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1400 человек. Также враг потерял 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства ПВО, 81 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, один корабль, 60 автомобилей и две единицы специальной техники.