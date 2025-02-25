В Литве собрали более 5 млн евро на дроны для Украины

Как отмечается, акция завершилась 24 февраля.

С помощью этой акции удалось собрать 5 млн 614 тысяч евро от литовских граждан и бизнеса. Однако это еще не окончательная сумма, ведь она будет скорректирована после того, как будут получены все корпоративные пожертвования.

Собранные средства пойдут на закупку беспилотников и средств борьбы с дронами литовского и украинского производств.

К тому же литовские предприятия и организации также активно включились в кампанию, пожертвовав почти треть от общей суммы сбора.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в целом 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.