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В Литве жители получают фейковые письма об отправке на войну в Украину

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Вильнюс, Воскресенье 23 апреля 2023 14:58
В Литве жители получают фейковые письма об отправке на войну в Украину Фото: в Литве рассылают фейковые письма об Украине (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Литвы начали получать фейковые письма от имени Министерства обороны. Неизвестные заявляют, что литовское население якобы вербуют на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В фейковых сообщениях указывается о создании литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского, бойцов которой якобы отправляют на войну в Украину.

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene.com, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину", - предупреждают в Минобороны Литвы.

Ведомство отмечает, что литовско-польско-украинская бригада действительно существует, однако она работает по отдельному мандату.

В Минобороны добавили, что в сети стало больше фейков о международной бригаде, в основном их распространяли российские пропагандисты на своих порталах. Похожие письма также получили жители Польши.

Напомним, недавно в Киеве задержали пособника российских пропагандистов из Белгорода.

Также в Минобороны Украины предупредили, что Россия распространяет фейки о военкоматах.

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