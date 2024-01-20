RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве предложили гражданам вложить сбережения в "танк, а не в носок"

Фото: Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций Литвы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Литве предложили гражданам инвестировать средства в оборону страны, а не складывать в "носок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, которую цитирует Delfi.

Как отметила Армонайте, одним из источников финансирования обороны Литвы могут стать инвестиции со стороны граждан страны. 

"Есть способы (финансирования обороны, - ред.), например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", - заявил министр. 

В частности она отметила важность объяснить гражданам идею облигаций. 

"Возможно, государство не даст большие проценты, но ведь есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", - добавила министр.

В странах НАТО и ЕС допускают нападение России

Недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до 6 лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

В частности, еще летом президент Польши Анджей Дуда отмечал, что России нельзя позволить победить в сегодняшней войне, поскольку он сразу может напасть и на другие государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва