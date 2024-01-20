В Литве предложили гражданам вложить сбережения в "танк, а не в носок"

Как отметила Армонайте, одним из источников финансирования обороны Литвы могут стать инвестиции со стороны граждан страны.

"Есть способы (финансирования обороны, - ред.), например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", - заявил министр.

В частности она отметила важность объяснить гражданам идею облигаций.

"Возможно, государство не даст большие проценты, но ведь есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", - добавила министр.

В странах НАТО и ЕС допускают нападение России

Недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до 6 лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

В частности, еще летом президент Польши Анджей Дуда отмечал, что России нельзя позволить победить в сегодняшней войне, поскольку он сразу может напасть и на другие государства.