В Литве призвали Запад обсудить видение завершения войны в Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Я хотел бы видеть больше дискуссий о заключительной фазе. Мы говорим, что мы привержены Украине столько, сколько потребуется, до самого конца. Но я задаюсь вопросом, что это за конец", - заявил он, заверив, что Вильнюс и Киев прекрасно понимают, что окончание войны возможно только в случае победы Украины на условиях, установленных президентом Владимиром Зеленским.

При этом он добавил, что разговоры на Западе о том, что Россия не может проиграть и что диктатор Владимир Путин должен "добиться какой-то победы", вызывают некоторое беспокойство.

По его словам, если Москва и добьется какого-то успеха, миру все равно придется столкнуться с шантажом и агрессией со стороны российского диктатора.

"Я думаю, что есть некоторые опасения. Одна из них, которую можно даже назвать мифом, касается того, разумно ли или даже возможно, чтобы Россия потерпела неудачу и проиграла. Я часто слышал, как люди говорят: "Слушайте, РФ не может потерпеть поражение. Путин должен одержать какую-то победу". На мой взгляд, если он получит какую-то победу, тогда мы увидим, что он может сделать", - заявил он.

Напомним, ранее в Минобороны Польши считают, что Россия погрязла в Украине как в Чечне или Афганистане. И эта война может длиться еще месяцы.

Кроме того, главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров выразил мнение, что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.

При этом руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным и украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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