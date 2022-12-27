RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве призвали передать Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию

Фото: Линас Линкявичус, экс-глава МИД Литвы (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Владимир Костырин

Литва и другие страны-союзники не должна ограничивать военную помощь для Украины, которая освобождает свои земли от российских оккупантов, и нуждается в танках, самолетах и дальнобойной артиллерии.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Антанас Линкявичус, передает РБК-Украина со ссылкой на слова политика в эфире телеканала FREEДОМ.

Он обратил внимание, что для окончания войны Украина должна освободить все захваченные Россией территории своей страны, и "путь к этому - военная помощь", так как "все решается на поле боя".

"Кстати, тут есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно себя ограничивать в этой помощи", - высказался экс-глава МИД Литвы.

По словам Линкявичюса, девять пакетов санкций в отношении РФ указывают, что потенциал давления Запада на страну-агрессора не исчерпан. То же можно сказать и относительно вооружений, считает он.

"Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, так как речь идет о том, что надо освободить всю территорию Украины", - подчеркнул литовский политик.

Также Линкявичюс отметил, что в самой Литве нужно увеличивать оборот военной промышленности, и страна планирует усиление своей обороны в контексте НАТО.

Напомним, в декабре глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна уже оказала Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро.

Добавим, что недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине танки Leopard или американские Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВооруженные силы УкраиныЛинас ЛинкявичюсВойна России против Украины