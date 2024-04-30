В Литве заговорили о возможности возвращения военнообязанных украинцев домой

Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что его страна могла бы помочь Украине с возвращением домой мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Однако он считает, что эффективность возвращения украинских мужчин домой будет зависеть от тех политических решений по этому вопросу, которые будут приниматься на региональном уровне.

"В такой степени и в том виде, в каком Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается, как и в отношении других потребностей Украины", - заявил он.

По его мнению, решение по украинским мужчинам должно быть принято на межгосударственном уровне.

"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для уклоняющихся от обязательств в Украине граждан Украины и если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет - насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация - объяснил он.

Возвращение военнообязанных в Украину

24 апреля Кабмин постановил, что украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей. Позже в МИД Украины объяснили, что такое решение является вопросом справедливости в отношении мужчин, оставшихся в Украине и лично в Украине.

Затем в Польше и Литве начали говорить о возможности содействия Украине в вопросе возвращения призывников домой. В частности, в Польше заявили, что планируют отказывать в продлении права на пребывание на территории страны.

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