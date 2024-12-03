В Литве запретили сдавать экзамен на водительские права на русском языке

Как пишет издание, с января следующего года экзамены по вождению будут проводиться только на литовском или других официальных языках Европейского Союза. Однако это не касается граждан Украины.

Соответствующее изменение было закреплено приказом министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Отмечается, что цель такого нововведения - поддержка использования литовского языка. А также содействие интеграции иностранцев в общественную жизнь.

"Мы придерживаемся четкой и ценностной позиции: государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза. Исключение предусмотрено для украинцев, проживающих в Литве и имеющих временную защиту ЕС", - заявила Билотайте.

По данным СМИ, в 2022 году экзамены по теории вождения на русском языке сдавали 10 381 раз, а за первые 11 месяцев 2023 года - 11 560 раз.

Отношения Литва и России

Отношения между Литвой и Россией напряженные, особенно после вторжения России в Украину в 2014 году и начала полномасштабной войны в 2022 году. Литва, как член Европейского Союза и НАТО, последовательно поддерживает санкции против России, выступает за международную изоляцию Москвы и активно помогает Украине в борьбе против агрессора.