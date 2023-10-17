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В Литве арестовали группу людей, которые сорвали и выбросили флаг Украины в мусор

Вторник 17 октября 2023 07:47
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В Литве арестовали группу людей, которые сорвали и выбросили флаг Украины в мусор Фото: в Литве арестовали группу людей, которые выбросили флаг Украины (facebook.comЇLietuvos_policija)
Автор: Константин Широкун

В Вильнюсе четыре человека, трое из которых были пьяны, сорвали флаг Украины и выбросили его в урну. Их вскоре арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщили в Департаменте полиции, правонарушители несли украинский флаг, затем положили его в мусорный бак деревянным древком кверху и, плюнув на него, ушли.

Двое женщин и двое мужчин были задержаны и взяты под стражу. По факту осквернения символа иностранного государства начато досудебное расследование.

Согласно законодательству Литвы, их могут наказать штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Помощь Украине от Литвы

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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