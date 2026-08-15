В Литве появится завод боеприпасов для нужд Украины и НАТО

Литва договорилась с украинской оборонной компанией DEMZ о реализации масштабного проекта в сфере производства боеприпасов. Новое предприятие должно появиться на площадках в Алитусе и Приенайском районе, а проект предполагает создание сотен рабочих мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
В целом реализация проекта должна быть создана до 450 рабочих мест в Алитусе и Приенайском районе. DEMZ будет искать работников с разной квалификацией и разработает для них программы обучения.
Строительные работы на новой площадке в Приенайском районе должны начаться осенью 2026 года. Начало производства там планируется на конец 2027 года.
Продукция нового предприятия будет предназначена преимущественно для Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем ее также планируют снабжать союзниками.
Производство будет отвечать оборонным потребностям стран НАТО.
Проект предусматривает не только непосредственное производство, но и научные исследования и разработку новых решений в соответствующей сфере.
Министерство обороны Украины разработало и успешно опробовалоновый класс управляемых боеприпасов Firefly. Уже в ближайшее время новейшее вооружение уйдет в серийное производство.
Тем временем в Сенате США предложили ускорить передачу Украине критически важных боеприпасов. Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах и зарядах для HIMARS и GMLRS.