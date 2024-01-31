В Литве решили ужесточить проверки граждан Беларуси
Правительство Литвы сегодня, 31 января, одобрило предложение продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, еще на один год и усилить проверку прибывающих в страну белорусских граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Что именно должно измениться
"В случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по Шенгенской визе сотрудники Государственной пограничной службы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку", - заявил министр. - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В законопроекте также предлагается уточнить, что ограничительная мера будет распространяться на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.
Она также направлена на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица по закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Ограничения против россиян
Утверждается, что реализации ограничительных мер будет способствовать информационная система участников юридических лиц, собирающая данные о бенефициарах юридических лиц.
Ограничительные меры для граждан России продлены до 2 мая 2025 года.
Весной прошлого года Сейм ввел национальные санкции против граждан России и Белоруссии. Законопроект об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины ужесточил порядок предоставления вида на постоянное или временное проживание, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского союза. Ограничено также право граждан России на приобретение недвижимости в Литве.
Позиция Литвы по поводу санкций против РФ и Беларуси
Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.
Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.
А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.
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