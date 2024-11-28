В Литве восстановлен кабель связи со Швецией через Балтийское море

Как заявили представители компании, трафик через Балтийское море был успешно восстановлен. Там также отметили, что на этот канал приходилась около трети международного интернет-трафика, но общественность не испытала никаких перебоев из-за повреждения канала.

"У нас есть несколько интернет-соединений в Литве с большим запасом пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже в самых сложных обстоятельствах", - заявил технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.

Что произошло с кабелями в Балтийском море

В Балтийском море повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, в том числе C-Lion1, соединяющий Хельсинки и Росток. Причины инцидента расследуются, но министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что повреждения могли быть умышленными.

Среди подозреваемых – китайское грузовое судно Yi Peng 3 под руководством российского капитана. Судно привлекло внимание по странному маршруту, и его остановили для проверки ВМС Дании.