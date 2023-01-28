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В Литве опровергли российский фейк об "охоте" на военнообязанных Украинцев

Фото: в Литве опровергли фейковые заявления России (pixabay)
Автор: Антон Малиновский

Россияне запустили в Литве фейк о том, что страна якобы будет обнаруживать военнообязанных Украинцев - в мэрии Вильнюса опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас заявил, что дезинформация начала распространяться после того, как стало известно о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине.

"Пропаганда Мордора работает быстро – им не понравилось, что позавчера Вильнюс сообщил о том, что выделит украинским городам гуманитарную помощь в размере 700 тысяч евро, сегодня в интернете распространяют такой фейк - якобы (мэр Вильнюса) Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в Литве будут обнаруживать военнообязанных украинцев", - заявил Жукаускас.

Он заявил, что ни Вильнюс, ни Литва не собираются делать ничего подобного, потому что "в Украине, в отличие от России, хватает мужчин, желающих защищать свою страну".

Напомним, правительство Литвы в 2023 году будет выделено до 40 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.

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Литва