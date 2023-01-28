В Литве опровергли российский фейк об "охоте" на военнообязанных Украинцев

Россияне запустили в Литве фейк о том, что страна якобы будет обнаруживать военнообязанных Украинцев - в мэрии Вильнюса опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас заявил, что дезинформация начала распространяться после того, как стало известно о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине.

"Пропаганда Мордора работает быстро – им не понравилось, что позавчера Вильнюс сообщил о том, что выделит украинским городам гуманитарную помощь в размере 700 тысяч евро, сегодня в интернете распространяют такой фейк - якобы (мэр Вильнюса) Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в Литве будут обнаруживать военнообязанных украинцев", - заявил Жукаускас.

Он заявил, что ни Вильнюс, ни Литва не собираются делать ничего подобного, потому что "в Украине, в отличие от России, хватает мужчин, желающих защищать свою страну".