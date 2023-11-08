В Литве просят прокуратуру расследовать возможный ввоз в РФ люксовых авто в обход санкций

Литовская грузовая компания LTG Cargo, входящая в состав "Литовских железных дорог", обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать возможное нарушение санкций против России при экспорте люксовых автомобилей в третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новую газету. Балтия.

Отмечается, что компания провела внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что как минимум 130 легковых автомобилей из 477 перевезенных 9 клиентами было зарегистрировано в РФ или они туда попали через третьи страны. Среди автомобилей были такие марки, как Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac и другие.

Установлено, что в схеме были задействованы четыре компании, а первые подозрительные случаи были обнаружены еще в марте 2023 года. В компании подозревают, что в РФ попадают автомобили, которые по документам везли в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Грузию. На основе этих данных LTG Cargo обратилась в Генпрокуратуру страны.

Глава LTG Cargo Эгле Шиме отметила, что с 1 декабря этого года компания приостановит перевозить автомобили класса люкс стоимостью более 50 тысяч евро через территорию Литвы.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно главы МИД стран Центральной Азии выразили готовностьужесточить санкции против России.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.

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