В Литве усилят безопасность инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что правительство поддержало решение о дополнительной физической защите определенных "критически важных объектов энергетической инфраструктуры".

"Мы относимся к этому очень серьезно. Однако смоделированные ситуации, даже в различных чрезвычайных ситуациях, точно не оставят литовских потребителей без электроэнергии", - сказал он.

Он отметил, что некоторые из этих мер будут секретными, а некоторые - ограниченными. Палуцкас добавил, что речь идет как о кибербезопасности, так и о физических мерах.

В частности, для защиты важнейших энергетических объектов используют Службу общественной безопасности, которая заменит частную службу безопасности, охранявшую эти объекты до сих пор. Она возьмет на себя охрану объектов с 15 января.