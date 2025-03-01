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В Литве пытались сжечь военную помощь для Украины, - СМИ

Литва, Суббота 01 марта 2025 14:41
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В Литве пытались сжечь военную помощь для Украины, - СМИ Фото: полиция Литвы помешала попытке сжечь военную помощь для Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция Литвы помешала попытке сжечь военную помощь для Украины. Инцидент произошел в 2024 году.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В Шяуляе была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, которые имели заказ", - рассказал генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас.

Правоохранители получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, ведется разведка. По его словам, благодаря сотрудничеству с разведчиками, подозреваемые были идентифицированы. После оперативного реагирования подозреваемых задержали.

"Три человека задержаны, остальные объявлены в международный розыск", - отметил он.

Этот инцидент Паулаускас назвал очередной гибридной атакой против Литвы.

"Действительно, мы уже ведем войну, это гибридная война. Да, возможно, это не так очевидно, но оно есть", - сказал генком.

Помощь Украине от Литвы

Литва оказывает помощь Украине с первых дней масштабного вторжения РФ. В частности, на днях в Литве завершилась третья акция солидарности "Radarom!" для закупки беспилотников для Украины, в рамках которой собрали более 5 млн евро.

Кроме того, около недели назад Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

Литва передала Украине помощь и в январе. В нее вошли дроны, тепловизоры и телескопические погрузчики.

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