В Литве пытались сжечь военную помощь для Украины, - СМИ
Полиция Литвы помешала попытке сжечь военную помощь для Украины. Инцидент произошел в 2024 году.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"В Шяуляе была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, которые имели заказ", - рассказал генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас.
Правоохранители получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, ведется разведка. По его словам, благодаря сотрудничеству с разведчиками, подозреваемые были идентифицированы. После оперативного реагирования подозреваемых задержали.
"Три человека задержаны, остальные объявлены в международный розыск", - отметил он.
Этот инцидент Паулаускас назвал очередной гибридной атакой против Литвы.
"Действительно, мы уже ведем войну, это гибридная война. Да, возможно, это не так очевидно, но оно есть", - сказал генком.
Помощь Украине от Литвы
Литва оказывает помощь Украине с первых дней масштабного вторжения РФ. В частности, на днях в Литве завершилась третья акция солидарности "Radarom!" для закупки беспилотников для Украины, в рамках которой собрали более 5 млн евро.
Кроме того, около недели назад Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.
Литва передала Украине помощь и в январе. В нее вошли дроны, тепловизоры и телескопические погрузчики.
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