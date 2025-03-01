В Литві намагались спалити військову допомогу для України, - ЗМІ
Поліція Литви завадила спробі спалити військову допомогу для України. Інцидент стався у 2024 році.
Про це РБК-Україна з посиланням на LRT.
"У Шяуляї було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, які мали відправитися в Україну. Їх намагалася підпалити група осіб, як ми розуміємо, які мали замовлення", - розповів генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що на об’єкті, де зберігається військова техніка, ведеться розвідка. За його словами, завдяки співпраці з розвідниками, підозрювані були ідентифіковані. Після оперативного реагування підозрюваних затримали.
"Трьох осіб затримано, інших оголошено в міжнародний розшук", - зазначив він.
Цей інцидент Паулаускас назвав черговою гібридною атакою проти Литви.
"Справді, ми вже ведемо війну, це гібридна війна. Так, можливо, це не так очевидно, але воно є", - сказав генком.
Допомога Україні від Литви
Литва надає допомогу Україні з перших днів масштабного вторгнення РФ. Зокрема, днями в Литві завершилася третя акція солідарності "Radarom!" для закупівлі безпілотників для України, в рамках якої зібрали понад 5 млн євро.
Крім того, близько тижня тому Литва направила нову партію військової допомоги для України. Новий пакет включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.
Литва передала Україні допомогу і в січні. До неї увійшли дрони, тепловізори та телескопічні навантажувачі.
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