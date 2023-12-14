В Латвии проголосовали за снижение роли русского языка в трудовых отношениях

Сейм Латвии сегодня, 14 декабря, поддержал поправки в законодательство, которые снизят роль русского языка в трудовой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Сейм поддержал в первом концептуальном чтении поправки Национального объединения в Закон "О труде", которые предусматривают отказ от требования владения русским языком на рынке труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это коснется всех, за исключением отдельных профессий.

Кому будет необходимо владеть русским языком

За законопроект проголосовали 72 депутата. Впереди - еще два чтения законопроекта в Сейме.

В законопроекте говорится о том, что требовать владения русским языком работодатели смогут только от представителей таких профессий:

академический персонал вузов;

библиотекари;

архивариусы;

писатели;

журналисты;

лингвисты.

Борьба с влиянием русского языка в странах Балтии

Летом сообщалось, что в Эстонии подняли штрафы для учителей, не владеющих государственным языком и продолжающих использовать русский язык. Теперь школу смогут оштрафовать на 10 тысяч евро.

Уже в сентябре стало известно, что правительство Латвии планирует прекратить вещание общественных СМИ на русском языке. Нововведение может вступить в силу в 2026 году.