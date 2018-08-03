У Литві запідозрили "Яндекс.Таксі" в передачі даних в РФ

Сервіс "Яндекс.Таксі", що працює в Литві, передає дані на російські IP-адреси

В Національному центрі кібербезпеки (НЦК) при Міністерстві оборони Литви заявили, що сервіс "Яндекс.Таксі", що працює в країні, передає дані на російські IP-адреси. Про це йдеться в доповіді на сайті НЦК.

У доповіді говориться, що фахівці НЦК після проведеного аналізу додатку виявили, що він "підтримує активний зв'язок з 11 IP-адресами, більшість з яких належить Росії".

Зазначимо, що програма має регулярне сполучення по каналах шифрованого зв'язку з адресами в різних регіонах Росії, незалежно від того, чи перебуває додаток в режимі очікування або в активному режимі.

У доповіді відомства зазначається, що десять з 11 цих адрес знаходяться в Росії: шість у Москві, ще чотири у Єкатеринбурзі. Крім того, додаток "вимагає доступу до великої кількості конфіденційних даних, а більш пізні версії можуть запитувати ще більше такої інформації.

Нагадаємо, раніше Postimees повідомляло, що поліція безпеки Литви радить при використанні програми "Яндекс.Таксі" враховувати, що зібрана за допомогою програми інформація відправляється в російські сервери.