В Литве заподозрили "Яндекс.Такси" в передаче данных в РФ

Сервис "Яндекс.Такси", работающий в Литве, передает данные на российские IP-адреса

В Национальном центре кибербезопасности (НЦК) при Министерстве обороны Литвы заявили, что сервис "Яндекс.Такси", работающий в стране, передает данные на российские IP-адреса. Об этом говорится в докладе на сайте НЦК.

В докладе говорится, что специалисты НЦК после проведенного анализа приложения обнаружили, что оно "поддерживает активную связь с 11 IP-адресами, большинство из которых принадлежит России".

Отметим, что приложение имеет регулярное соединение по каналам шифрованной связи с адресами в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме.

В докладе ведомства указывается, что десять из 11 этих адресов находятся в России: шесть в Москве, еще четыре в Екатеринбурге. Кроме того, приложение требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных, а более поздние его версии могут запрашивать еще больше такой информации.

Напомним, ранее Postimees сообщало, что полиция безопасности Литвы советует при использовании приложения "Яндекс.Такси" учитывать, что собранная с помощью приложения информация отправляется в российские серверы.