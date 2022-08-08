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Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста: у чому причина

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 18:43
Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста: у чому причина Фото: український фігурист Віктор Петренко (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українського фігуриста та чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор Віктора Петренка позбавили державної стипендії. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський підписав указ 8 серпня. Таким чином він скасував своє попереднє рішення від 28 червня 2022 року.

В ОП пояснили, що Петренко після початку повномасштабного вторгнення відвідував Росію. У липні він виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі.

Також спортсмен припинив тренувати та брати участь у підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський присвоїв чотирьом військовим звання Героя України, двом із них - посмертно.

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Володимир Зеленський стипендии
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