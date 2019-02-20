Фото: місце затримання (eu-ocs.com)

Суддів підозрюють в отриманні хабарів на суму від тисячі до 100 тисяч євро

У Литві затримали вісьмох суддів за підозрою в хабарництві, торгівлі правосуддям і зловживаннях повноваженнями. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DELFI.

Також правоохоронці затримали п'ятьох адвокатів, які домовлялись з суддями. Як повідомляється, затримані суддя Верховного суду, троє суддів Апеляційного суду Литви, судді Регіонального суду Вільнюса, Регіонального адміністративного суду Вільнюса, Адміністративного регіонального суду Каунаса та Окружного суду Вільнюса.

У виданні пишуть, що це один з найбільших корупційних скандалів у Литві. Суддів та адвокатів підозрюють в отриманні хабарів на суму від тисячі до 100 тисяч євро. Загальна сума погоджених хабарів могла сягати 400 тисяч євро.

Нагадаємо, 6 грудня співробітники Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України викрили на отриманні хабара суддю одного з районних судів Маріуполя та його помічницю.

До цього співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківську на хабарі одного з керівників бюро судово-медичної експертизи.