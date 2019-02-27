У Литві суд продовжив арешт Палецкісу, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Арешт продовжили до кінця квітня 2019

Участковый суд в Вильнюсе (Литва) продлил до конца апреля 2019 года арест подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации (РФ) Альгирдаса Палецкиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Альгирдас Палецкис находится под стражей еще с октября 2018 за осуществление сбора информации по заказу российских спецслужб.

Его задержали на месте преступления.

Напомним, рамках расследования относительно вероятного шпионажа в пользу России подозрения выдвинули неназванной "целой сети лиц", в частности бывшему главе "Социалистического народного фронта" Палецкису.

Во время проведения расследования была обнаружена "целая сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности".

В то же время директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис сказал, что цель этих незаконных действий - влияние на политические процессы в Литве.

Также ранее вильнюсский мэр Ремигиюс Шимашюс обращался к литовскому Департаменту государственной безопасности для проверки деятельности "Дома Москвы" в Вильнюсе и просил дать оценку, не представляет ли он угрозу для национальной безопасности.