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У Литві продовжили карантин до 17 грудня

Автор: РБК-Україна

У середу, 25 листопада, уряд Литви прийняв рішення продовжити карантин до 17 грудня. Також кабмін послабив деякі обмеження.

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Про це повідомляє Delfi.

Так, в Литві буде дозволено відвідування музеїв, екскурсій. Однак групами не більше двох осіб або членами сім'ї. При цьому на одну особу покладається площу не менше 10 метрів квадратних і повинна дотримуватися дистанція між учасниками групи в два метри.

Таке ослаблення може набрати чинності з 10 грудня, однак дату можуть переглянути в залежності від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, на початку листопада уряд Литви повторно оголосив загальнонаціональний карантин в країні з-за поширення COVID-19. Він буде діяти щонайменше три тижні.

Крім того, прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис допустив введення нового локдауну в країні.

Раніше уряд Литви змінило порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.

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