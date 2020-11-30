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В Латвії мають намір посилити карантин

Рига, Понеділок 30 листопада 2020 21:19
В Латвії мають намір посилити карантин
Фото: Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Латвії Кришьянис Кариньш закликав уряд негайно посилити карантинні обмеження та продовження дії режиму надзвичайної ситуації. За його словами, в країні критична ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє Delfi.

Кариньш заявив, що введені урядом обмеження не працюють як треба і захворюваність росте. У зв'язку з цим режим НС у Латвії повинен бути продовжений.

"Ми вже вісім тижнів спостерігаємо, як збільшується захворюваність Covid-19, та, на жаль, збільшується смертність", - заявив він.

При цьому прем'єр назвав поточну ситуацію "дуже серйозною кризою, який Латвія переживала після відновлення незалежності".

Прем'єр-міністр запропонує ввести вимогу про обов'язкове носіння масок у всіх приміщеннях, крім будинку.

Також уряд може повернути принцип "дві людини, два метри", який практикувався навесні. Так, люди, які не є членами одного домогосподарства, зможуть збиратися тільки по двоє, дотримуючись при цьому дистанцію два метри.

Крім того, надзвичайну ситуацію в країні можуть продовжити до 11 січня наступного року.

Нагадаємо, влада Латвії ввели в країні з 9 листопада режим надзвичайного стану. Він триватиме в країні як мінімум до 6 грудня, але може бути продовжений, якщо ситуація з коронавірусом в країні не покращиться.

Разом з тим нещодавно уряд Латвії прийняв рішення штрафувати людей, які не носять маски в громадських місцях. Розмір штрафу коливається від 10 до 50 євро.

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