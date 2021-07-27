У Литві місцеві жителі протестують проти наметового містечка для мігрантів

Голова служби громадської безпеки Рікардас Поціус заявив у понеділок ввечері, що міст через річку Мяркіс заблокований.

"Не пропускають вантажівки з наметами та іншим обладнанням", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила в понеділок, що на полігоні Руднінкай в районі Шальчінінкай планується розмістити близько 1500 мігрантів.

"Рішення прийнято, і намети будуть вивезені на полігон Руднінкай, за який відповідає Служба громадської безпеки", - сказала вона журналістам. - "Із забезпеченням безпеки труднощів не повинно виникнути".

В останні місяці Литва зіткнулася з безпрецедентною хвилею міграції. Цього року в країну нелегально з Білорусі приїхало понад 2700 осіб.