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У Литві хочуть продовжити карантин на два тижні з послабленнями

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 14:02
У Литві хочуть продовжити карантин на два тижні з послабленнями
Фото: прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс

Послаблення можуть бути пов'язані з полегшенням переміщення між сусідніми країнами

Уряд Литви 6 травня обговорить можливість продовження карантину, запровадженого задля запобігання поширення коронавірусу, з певним рядом послаблень. Про це повідомляє Delfi.

Прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс повідомив, що завтра уряд буде обговорювати продовження карантинних обмежень ще на два тижні з певними послабленнями.

"Міністр охорони здоров'я пропонує продовжити карантин ще на два тижні. Уряд прийме рішення. Але в такому випадку ми будемо обговорювати додаткові послаблення",- сказав Скверняліс.

Також він додав, що послаблення скоріш за все стосуватимуться полегшення переміщення між сусідніми країнами та пом'якшень вимог у роботі бізнесу. Крім того, уряд буде обговорювати, у якому режимі працюватимуть школи та дитячі садки.

За його словами, уряд в середу обговорить нову стратегію управління викликаною коронавірусом кризою. Стратегія охопить найближчі два роки.

Нагадаємо, у Литві Сейм схвалив поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції, введених задля запобігання поширенню коронавірусу.

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