"Армия+" запустила брак онлайн для военных: инструкция, цены и документы

В приложении "Армия+" заработала приоритетная запись на брак через "Дію". Защитники и защитницы смогут самостоятельно выбрать удобную дату и время церемонии.

Как подать заявление на бракосочетание через "Армия+", какие документы нужны и сколько придется заплатить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство обороны Украины и министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

В приложении "Армия+" появилась новая услуга, которая позволяет защитникам и защитницам Украины быстро и удобно зарегистрировать брак онлайн. Теперь военные могут приоритетно выбирать дату и время церемонии, избежав очередей и лишней бюрократии.

Как воспользоваться услугой

Для того, что бы воспользоваться сервисом нужно:

в приложении "Армия+" зайти в раздел "Сервисы";

выбрать "Брак онлайн - подать заявление через "Дію".

После этого пользователя автоматически перенаправит в приложение "Дія", где можно будет забронировать удобную дату церемонии.

Услуга доступна только для авторизованных военнослужащих. После подтверждения со стороны партнера или партнерши, в "Дії" появится возможность выбрать дату и время свадьбы. Церемония проходит онлайн в формате видеоконференции и длится до 30 минут. В день свадьбы в приложении появится ссылка на подключение.

Что нужно для онлайн-бракосочетания

Для того, чтобы жениться онлайн в "Дії" должны быть документы:

ID-карта или загранпаспорт в "Дії";

верифицированный налоговый номер.

Украина стала первой страной, где весь цикл бракосочетания можно пройти онлайн. С начала запуска услуги в "Дії" уже поженились более 4700 пар, большинство из которых - военные.

Стоимость услуги: