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"Армия+" запустила брак онлайн для военных: инструкция, цены и документы

Вторник 08 апреля 2025 19:29
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"Армия+" запустила брак онлайн для военных: инструкция, цены и документы Фото: Бракосочетание через "Армия+" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Армия+" заработала приоритетная запись на брак через "Дію". Защитники и защитницы смогут самостоятельно выбрать удобную дату и время церемонии.

Как подать заявление на бракосочетание через "Армия+", какие документы нужны и сколько придется заплатить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство обороны Украины и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В приложении "Армия+" появилась новая услуга, которая позволяет защитникам и защитницам Украины быстро и удобно зарегистрировать брак онлайн. Теперь военные могут приоритетно выбирать дату и время церемонии, избежав очередей и лишней бюрократии.

Как воспользоваться услугой

Для того, что бы воспользоваться сервисом нужно:

  • в приложении "Армия+" зайти в раздел "Сервисы";
  • выбрать "Брак онлайн - подать заявление через "Дію".

После этого пользователя автоматически перенаправит в приложение "Дія", где можно будет забронировать удобную дату церемонии.

Услуга доступна только для авторизованных военнослужащих. После подтверждения со стороны партнера или партнерши, в "Дії" появится возможность выбрать дату и время свадьбы. Церемония проходит онлайн в формате видеоконференции и длится до 30 минут. В день свадьбы в приложении появится ссылка на подключение.

Что нужно для онлайн-бракосочетания

Для того, чтобы жениться онлайн в "Дії" должны быть документы:

  • ID-карта или загранпаспорт в "Дії";
  • верифицированный налоговый номер.

Украина стала первой страной, где весь цикл бракосочетания можно пройти онлайн. С начала запуска услуги в "Дії" уже поженились более 4700 пар, большинство из которых - военные.

Стоимость услуги:

  • церемония в видеоформате обойдется в 1016 грн (в рабочие дни);
  • госпошлина - 85 копеек.
  • банковская комиссия - 1,44% от суммы пошлины.
  • физическое свидетельство (по желанию) - 390 гривен на каждый адрес, доставляет "Укрпочта" или курьер.

Напомним, правительство Украины ввело приоритетную запись на услугу "Брак онлайн" через приложение "Дія" для военнослужащих. Теперь защитники и защитницы могут жениться без очередей, выбирая удобные дату и время церемонии.

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Дия Женитьба
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