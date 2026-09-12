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Литва исчезнет с карты мира: Медведев пригрозил "радиоактивным пеплом"

01:20 12.09.2026 Сб
2 мин
Приспешник Путина говорит, что и 5 статья НАТО не поможет
aimg Филипп Бойко
Фото: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (росСМИ)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Литве последствиями в случае размещения на его территории любого оружия, в том числе ядерного. Он заявил, что в случае российского ответа НАТО вроде бы не станет в защиту страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Медведев заявил, что Москва может рассматривать размещение ядерного оружия в Литве как повод для военного ответа.

"Из того, что я понимаю, Литва говорила о возможности размещения любого оружия, включая ядерное, на своей территории", - заявил он.

По словам российского политика, в случае такого развития событий Россия будет вынуждена реагировать.

"Если, не дай Бог, что-то подобное произойдет, и нам придется реагировать на их действия, никто не станет на их защиту", - сказал Медведев.

Он также заявил, что статья 5 Североатлантического договора, предусматривающая принцип коллективной обороны НАТО, якобы не будет применена в случае такого сценария.

"Известно, что статья 5 Североатлантического договора не будет применена. Все это признают, потому что если она будет применена, это станет глобальной катастрофой планетарного масштаба", - утверждает Медведев.

После этого он выступил с прямой угрозой в адрес Литвы.

"Литва исчезнет с карты мира", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Его слова прозвучали на фоне дискуссии в Литве о возможной отмене конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Комитет Сейма по правам и правопорядку поддержал соответствующую инициативу. За нее проголосовали семь членов комитета, двое выступили против.

Что известно о ядерном оружии в ЕС

Из-за агрессии РФ в Украине и постоянного дрейфа Трампа от НАТО в европейские страны рассматривают различные средства для ядерной обороны.

К примеру, в конце июня 2026 года президент Финляндии Александр Стубб официально подписал поправки к закону о ядерной энергетике. Этот шаг окончательно позволил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.

А Польша и Франция начали конкретные переговоры о "ядерном зонте". Стороны провели первое заседание специальной координационной группы.

Также Берлин официально согласился участвовать в учениях французских стратегических ядерных сил. До сих пор страны действовали раздельно, но теперь общая стратегия должна укрепить стабильность в ЕС.

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