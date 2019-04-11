Литва заявила про відкликання посла в РФ після погроз

Міністерство закордонних справ Литви оголосило у четвер, 11 квітня, що посол країни в Росії Ремігіюс Мотузас буде відкликаний для консультацій після погроз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.

За словами прес-секретаря литовського МЗС Раси Якілайтене, відкликання посла пов'язаний з двома причинами. Зокрема, статус дипломата як спеціального свідка у справі про хабарі при видачі віз; загрози, які отримує він і інші співробітники посольства після вердикту суду у справі про події 13 січня 1991 року.

Відзначимо, що 10 квітня в рамках справи про незаконну видачу віз посол був допитаний в якості спеціального свідка.

Нагадаємо, раніше співробітники Вільнюського управління Служби спецрозслідувань Литви затримали колишнього посла Литви в Росії Рімантаса Шидлаускаса.

Шидлаускаса затримали в рамках досудового розслідування про "ймовірну торгівлю впливом". Є підозри, що за хабар Шидлаускас пообіцяв, користуючись своєю колишньою довголітньою роботою на дипломатичній службі, вплинути на певних осіб з тим, щоб росіянину була видана віза шенгенської держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Литві засудив до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля. Як повідомлялося, Шешель збирав дані про військові кораблі НАТО.