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Литва заявила про зміну Мінськом тактики перекидання мігрантів на кордоні

Автор: Марія Кучерявець

З боку Білорусі до Литви минулої доби намагалися потрапити 70 мігрантів. Литовські прикордонники помітили, що силові структури Мінська "змінюють тактику перекидання біженців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Служби охорони держкордону Литви (СДГГЛ) Рустамаса Любаєваса. якого цитує LRT.

"Представники білоруських силових структур перекидають до Литви дуже невеликі групи, 3-5 осіб, що ускладнює виявлення, захоплення та затримання таких груп. Однак ці люди все ж були затримані", - розповів Любаєвас.

Втім, за його словами, вчора двох людей було допущено до Литви з гуманітарних причин,

"Це громадяни Білорусі, які звернулися за притулком", - уточнив Любаєвас.

Нагадаємо, глава Державної прикордонної служби Литви відзначив стрімкий рух мігрантів до литовського кордону. Він припустив, що біженців з боку Білорусі можуть звозити на вантажівках.

Додамо, у Литві також заявили, що не бачать можливості ведення переговорів з Білоруссю щодо врегулювання міграційної кризи, адже Мінськ перекинув до кордону дві тисячі нелегалів.

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