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Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Беларуси

Фото: Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Беларуси (wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

99 членов Сейма проголосовали за принятие закона без поправок, предложенных президентом, семеро проголосовали против и двое воздержались.

Согласно окончательно утвержденному закону об ограничительных мерах, со 2 мая этого года до 3 мая 2024 года для россиян и белорусов будет ограничено получение литовских виз, статуса электронного резидента. При этом для них будет введен запрет на ввоз украинских гривен.

Граждане России столкнутся с дополнительными трудностями при въезде в Литву и при приобретении недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не будут принимать.

Принятый закон также приостанавливает прием заявлений на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником в выдаче визы выступает Министерство иностранных дел Литвы. Это позволит въезжать в Литву лицам, которых преследуют московский и минский режимы.

Кроме того, до мая 2024 года в Литве не будут принимать заявления на получение временного вида на жительство для граждан России. Исключение будет сделано для тех, для кого посредником выступает уполномоченный правительством Литвы орган или у кого есть шенгенская виза, национальная виза или вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Отметим, что часть ограничений для граждан России не будет действовать для белорусов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях.

Напомним, ранее в парламенте Литвы предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью.

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