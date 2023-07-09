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Литва закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью: что известно

Новина українською →
Литва, Воскресенье 09 июля 2023 06:09
Литва закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью: что известно Фото: пункт пропуска на границе Литвы и Белоруссии закрыли (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Литва остановила пересечение границы с Беларусью в пункте пропуска "Медининкай" из-за инцидента с гражданином Пакистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

В госпогранслужбе сообщили, что временно было решено закрыть государственную границу, поскольку белорусские чиновники отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося попасть в Литву по поддельным документам.

В пятницу вечером литовские пограничники во время проверки документов рейсового автобуса Минск-Вильнюс обнаружили, что один пассажир предоставил вероятно поддельные личные документы.

По словам спикера литовских пограничников, мужчина предоставил для проверки поддельные румынские водительские права и румынское удостоверение личности. В таких случаях лицу фиксируется отказ во въезде в страну, и его возвращают в страну, из которой она прибыла.

По словам представителя госпогранслужбы, это уже третий подобный случай за последние несколько лет, когда белорусские чиновники отказываются принимать иностранцев, которые хотели нелегально попасть в Литву из-за пограничного пункта.

Литва требует усилить санкции против Беларуси и России

Литва совместно с Польшей пытаются усилить санкции в отношении Беларуси и РФ, в частности, усилить борьбу с обходом введенных ограничительных мер. Речь идет о синхронизации экономических санкций против Беларуси с ограничениями в отношении РФ.

Варшава и Вильнюс хотят расширить "черный список", включив в него лиц, ответственных за преследование и осуждение в Беларуси журналиста и политического заключенного Анджея Почобута.

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