Литва призвала Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию Украины
Литва призывает Эстонию присоединиться к украинской коалиции по разминированию и сделать свой вклад финансовыми взносами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
Отмечается, что он встретился с послом Эстонии в Литве Каймо Кууском и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и усилия обеих стран по поддержке Украины.
"Украина - это наше долгосрочное обязательство. Мы призываем Эстонию присоединиться к украинской коалиции по разминированию - сделать свой вклад финансовыми взносами или закупкой необходимого оборудования", - сказал Анушаускас.
Министр добавил, что важнейшим приоритетом является оборудование для разминирования, а затем обучение.
Кто еще может присоединиться к коалиции
Минобороны Литвы сообщает, что детальная концепция украинской коалиции по разминированию будет представлена в декабре этого года.
К коалиции намерены присоединиться датчане, словенцы, испанцы, бельгийцы, французы, итальянцы, португальцы, молдаване, словаки и шведы.
Также среди рассматриваемых стран есть Польша, Исландия, Япония, Южная Корея. Во время встречи также было подчеркнуто, что Литва присоединилась к ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом, целью которой является усиление кибервозможностей Украины.
Разминирование Украины
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что компании могут получить полную или частичную компенсацию расходов при заказе услуги разминирования через Prozorro.
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