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Литва закликала Естонію приєднатися до коаліції з розмінування України

Четвер 28 вересня 2023 20:31
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Литва закликала Естонію приєднатися до коаліції з розмінування України Фото: Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва закликає Естонію приєднатися до української коаліції з розмінування і зробити свій внесок фінансовими внесками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Зазначається, що він зустрівся з послом Естонії в Литві Каймо Кууском і обговорив питання двостороннього співробітництва та зусилля обох країн щодо підтримки України.

"Україна - це наше довгострокове зобов'язання. Ми закликаємо Естонію приєднатися до української коаліції з розмінування - зробити свій внесок фінансовими внесками або закупівлею необхідного обладнання", - сказав Анушаускас.

Міністр додав, що найважливішим пріоритетом є обладнання для розмінування, а потім навчання.

Хто ще може приєднатися до коаліції

Міноборони Литви повідомляє, що детальну концепцію української коаліції з розмінування буде представлено в грудні цього року.

До коаліції мають намір приєднатися данці, словенці, іспанці, бельгійці, французи, італійці, португальці, молдавани, словаки та шведи.

Також серед розглянутих країн є Польща, Ісландія, Японія, Південна Корея. Під час зустрічі також було підкреслено, що Литва приєдналася до ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом, метою якої є посилення кіберможливостей України.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що компанії можуть отримати повну або часткову компенсацію витрат у разі замовлення послуги розмінування через Prozorro.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Литва Естонія Війна в Україні
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