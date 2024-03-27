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Литва призвала ЕС ограничить импорт продуктов питания из РФ и Беларуси

Архивное фото: Литва призвала ЕС ограничить импорт продуктов питания из РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейская комиссия должна принять более строгие меры по ограничению импорта продуктов питания российского и белорусского происхождения на рынок ЕС.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Литвы Витаутас Абукаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Литва уже усилила контроль за зерном, импортируемым из России и других стран высокого риска, - проверяется каждый вагон или транспортное средство, ввозящее продукцию - как зерно, предназначенное для литовского рынка, так и зерно, экспортируемое через Клайпедский порт", - сказал он.

Чиновник добавил, что необходимо действовать сообща, потому что решения отдельных стран ЕС по ограничению импорта не дадут желаемого результата, поскольку импорт продуктов питания, в частности зерна, свободно доступен в другие страны Евросоюза.

Заместитель министра также приветствовал предложение Еврокомиссии повысить пошлины, которые будут применяться к зерну, семенам масличных культур и продуктам из них, импортируемым из России и Беларуси, но вместе с тем подчеркнул, что масштаб проблемы намного больше.

Санкции по зерну из РФ

В прошлом году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС запретить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, как и многие законодатели ЕС в ходе дебатов по этой теме в Европейском парламенте на прошлой неделе.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна с территории России и Беларуси с целью ограничить доходы Москвы и ее союзника, а также успокоить фермеров, протестовавших месяцами против дешевого импорта.

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