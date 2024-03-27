Литва призвала ЕС ограничить импорт продуктов питания из РФ и Беларуси

"Литва уже усилила контроль за зерном, импортируемым из России и других стран высокого риска, - проверяется каждый вагон или транспортное средство, ввозящее продукцию - как зерно, предназначенное для литовского рынка, так и зерно, экспортируемое через Клайпедский порт", - сказал он.

Чиновник добавил, что необходимо действовать сообща, потому что решения отдельных стран ЕС по ограничению импорта не дадут желаемого результата, поскольку импорт продуктов питания, в частности зерна, свободно доступен в другие страны Евросоюза.

Заместитель министра также приветствовал предложение Еврокомиссии повысить пошлины, которые будут применяться к зерну, семенам масличных культур и продуктам из них, импортируемым из России и Беларуси, но вместе с тем подчеркнул, что масштаб проблемы намного больше.

Санкции по зерну из РФ