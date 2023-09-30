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Литва запретит людям, работающим с секретной информацией, выезд в Россию и Белоруссию

Фото: Литва запретит выезд в РФ и Беларусь людям, работающим с секретной информацией (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Национальном центре управления кризисными ситуациями Литвы (NKVC) заявили, что людям, работающим с секретной информацией, запретят въезд в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В ведомстве отмечают, что решение принято в связи с активизацией белорусскими спецслужбами деятельности на границе, допросами граждан Литвы на пограничных пунктах пропуска и принуждением к сотрудничеству путем шантажа и психологического давления.

"Этот закон будет предусматривать запрет на выезд наших граждан с разрешениями (на работу с секретной информацией с целью защиты их и государственной информации). Запрет коснется около 56 тысяч человек", - заявил руководитель NKVC.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Следует отметить, что департамент госбезопасности Литвы ранее предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что не исключает возможности закрытия границы с Россией в случае появления определенных угроз безопасности государства.

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